SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma pessoa morreu após um ataque com arma de fogo em uma escola do bairro de Sapopemba, na zona leste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (23).

Um aluno atirou em três pessoas na Escola Estadual Sapopemba ?uma delas morreu. As outras duas têm quadro estável e não correm risco de morte. As informações foram passadas pela PM ao UOL.

Todos os feridos foram encaminhados ao pronto-socorro de Sapopemba.

A pessoa detida pela polícia estava com uniforme da escola e seria um aluno do primeiro ano do ensino médio. Há suspeita de que ele seja um adolescente, mas a idade não foi informada pelas autoridades até o momento.

A arma utilizada no crime foi apreendida.

O suspeito detido pela polícia foi encaminhado ao 70º DP, segundo a PM. O UOL buscou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para saber mais informações sobre o suspeito detido e não recebeu retorno sobre o assunto até o momento.

O UOL buscou a Secretaria de Educação de São Paulo em busca de um posicionamento e aguarda retorno sobre o assunto.