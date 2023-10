SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um turista austríaco de 40 anos desapareceu em Florianópolis (SC) e é procurado pela polícia.

Michael Lichtenegger foi visto pela última vez no sábado (19) na Praia da Joaquina.

A divisão de desaparecidos da Polícia Militar de SC divulgou uma foto do turista com telefones de contato para aqueles que tiverem notícias do paradeiro dele.

A informação do desaparecimento de Michael também foi compartilhada pela Embaixada da Áustria em Brasília nas redes sociais.

O UOL buscou a Polícia Civil de Santa Catarina para saber quem notificou o desaparecimento do turista, mas não recebeu retorno sobre o assunto até o momento.

O Corpo de Bombeiros também foi procurado para saber se há buscas pelo austríaco na região do Costão da Joaquina, área na qual outros turistas já morreram afogados, mas não deu retorno até o momento.