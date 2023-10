SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um idoso de 83 anos foi localizado por um tribunal para receber uma indenização de um processo trabalhista que tramita desde 1989 em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte.

Raimundo Barbosa foi surpreendido com uma mensagem via WhatsApp da 3ª Vara do Trabalho de Natal o convocando para receber um alvará de pagamento, disse o tribunal. Ele foi um dos beneficiários de um processo trabalhista que tramita desde 1989.

Na década de 1980, Barbosa trabalhou durante dois anos como auxiliar de serviços gerais em uma fábrica que funcionou em São Gonçalo do Amarante. Ele pediu demissão da empresa em 1989.

Ele contou que desconfiou da mensagem em seu celular. "Eu nem me lembrava desse processo e foi uma surpresa receber a mensagem do tribunal [...] Eu pensei que não era verdade, que era um trote".

Para encontrar o novo endereço do operário aposentado, as equipes da Vara realizaram uma pesquisa em vários bancos de dados públicos. Ele mora com a filha em São Gonçalo do Amarante.

O juiz Inácio André de Oliveira afirmou que o processo já tinha dinheiro bloqueado para pagamento, mas que não haviam conseguido notificar o trabalhador. "Não conseguimos notificá-lo porque as cartas voltaram por inconsistência de endereço".