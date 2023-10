RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Um incêndio florestal no Parque Nacional da Serra das Confusões, no Piauí, foi controlado por bombeiros nesta segunda-feira (23). As chamas chegaram a se aproximar de áreas de visitação na zona rural de Caracol, no interior do estado, a 605 km de Teresina.

O fogo começou a se alastrar na semana passada no interior da Bahia, em região próxima à divisa com o Piauí. A cidade piauiense de Cristino Castro também foi afetada.

A linha de fogo entre os municípios de Alvorada do Gurguéia e Cristino Castro, que chegou a quase 10 km, foi diminuída para 1,5 km nesta segunda.

Em Caracol, que faz divisa com o estado da Bahia, o fogo também está controlado. Assim, nos dois pontos atingidos pelas chamas dentro do Parque Nacional Serra das Confusões, o incêndio é classificado como controlado pelos bombeiros, embora ainda não tenha sido completamente extinto.

Além do Corpo de Bombeiros, equipes do Ibama e do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) atuam na região.

"As equipes que estão participando destas ações, dependem muito dos fatores climáticos neste momento, como o vento e a temperatura, para que ocorra a extinção total dos incêndios", diz o Corpo de Bombeiros do Piauí.

De acordo com a corporação, o fogo se aproximou da entrada do parque na noite do domingo (22). O trabalho foi suspenso durante o período noturno e retomado na manhã desta segunda.

Uma caminhonete que carrega 600 litros de água e uma mangueira de alta pressão auxiliam as viaturas maiores. Uma vez que o incêndio atinge regiões de difícil acesso, tem sido necessário também o transporte de água por um helicóptero da Polícia Militar do Piauí.

O fogo atingiu antes a zona rural de Campo Alegre de Lourdes, no interior da Bahia, e, em seguida, avançou para o estado vizinho.

O Parque Nacional da Serra das Confusões é a maior reserva natural da caatinga e o maior parque do tipo no Nordeste. O local tem cerca de 823 mil hectares.

A unidade de conservação abrange 11 cidades: Alvorada do Gurguéia, Bom Jesus, Brejo do Piauí, Canto do Buriti, Caracol, Cristino Castro, Curimatá, Guaribas, Jurema, Redenção do Gurgueia, Santa Luz e Tamboril do Piauí.

No dia 14, incêndios florestais atingiram áreas da Chapada Diamantina, na Bahia. Ao menos 14 cidades foram afetadas, segundo o Corpo de Bombeiros da Bahia. Outras áreas nas regiões oeste e norte do estado também foram afetadas.

