SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) disponibiliza nesta terça-feira (24) o local de prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023, cujas provas acontecem em 5 e 12 de novembro.

Candidatos poderão acessar a Página do Participante para acessar o cartão de confirmação e conferir dados como número de inscrição, local e data de prova e necessidade de atendimento especializado ou tratamento por nome social.

Não é obrigatório, mas o Inep recomenda levar o cartão nos dias de prova. O acesso à página é feito por meio do sistema Gov.br. Quem esqueceu a senha pode recuperá-la por meio do caminho orientado na área de login.

Após a aplicação das provas em 5 e 12 de novembro, o gabarito será publicado em 24 de novembro, e o resultado, em 16 de janeiro do ano que vem.

Os portões abrem às 12h e fecham às 13h nos dois dias. As provas começam às 13h30, e terminam, no primeiro, dia, às 19h, e no segundo, às 18h30.

O horário de referência é o de Brasília, então é preciso calcular a hora nos outros fusos do país.

O exame terá quatro provas objetivas --cada uma com 45 questões-- e uma redação. Para levar o caderno para casa, é preciso sair nos últimos 30 minutos de prova.

No primeiro dia, serão aplicadas as provas de Linguagens --que inclui português ou espanhol de acordo com a inscrição do candidato, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e a redação.

No segundo, os candidatos fazem as de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.