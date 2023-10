SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (24) após tentar incendiar a Igreja Candelária, no Rio de Janeiro.

Agentes do programa Segurança Presente autuaram o homem por dano qualificado e porte de artefato explosivo, disse a Polícia Civil do Rio.

Imagens após o episódio mostram parte do chão da igreja com marcas escuras causadas pelas chamas. O incêndio foi contido logo no início.

O caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá). "A investigação está em andamento para esclarecimento de todos os fatos", a Polícia Civil.

