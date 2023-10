SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após acompanharem o velório e o enterro de Giovanna Bezerra da Silva, 17, alunos da Escola Estadual Sapopemba fizeram nesta terça (24) um ato em homenagem à colega em frente à unidade, na zona leste de São Paulo.

Na segunda (23), um aluno de 16 anos da escola entrou armado no colégio e abriu fogo contra os colegas. O ataque matou Giovanna e deixou outras duas alunas feridas a bala.

Na tarde desta terça, estudantes, professores e pais de alunos pregaram cartazes no portão da escola com mensagens de luto e pedidos por justiça.

O caminho percorrido era o mesmo. Adolescentes chegavam sozinhos ou em pequenos grupos. Seguiam até o altar improvisado para deixar uma flor ou colar um cartaz e então iam ao encontro de conhecidos.

Entre abraços e choro, os jovens falavam sobre o momento do ataque e a sensação de volta ao prédio. Isso porque alguns deles entravam na escola para pegar de volta pertences deixados para trás na correria. Bastava, segundo um aluno de 15 anos, informar nome e série.

No começo do ato, pouco após as 15h, uma jovem que chorava muito, identificada por estudantes como prima de Giovanna, se ajoelhou diante do memorial. Na sequência os presentes fizeram uma oração para a vítima, seguida de aplausos.

Mãe de uma jovem que é amiga das alunas baleadas no ataque, Zeni Matos ajudava a filha a fixar cartazes. Ela contou que conhecia Giovanna porque a avó da adolescente possui um comércio na região e lembrou como a jovem era bonita e simpática.

Visivelmente abalados, os estudantes optaram pela discrição, mas falaram por meio das mensagens estampadas nos cartazes.

"Prestamos luto a Giovanna Bezerra e toda a solidariedade à família e aos amigos. Todas as vidas são importantes", dizia um cartaz. "Não nos conhecíamos tão bem assim, mas só seu jeitinho de ser me alegrava demais", afirmava um colega em outro.

Em uma camisa de uniforme, os amigos escreveram "que a gente sempre se contagie com a lembrança do seu sorriso".