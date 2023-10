SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A temperatura em São Paulo deverá ter uma mudança brusca a partir desta quarta-feira (25). A máxima, que nesta terça-feira (24) foi de 34°C, deverá cair 11°C, atingindo 23°C. A mínima deverá ficar em 17°C, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Nos últimos dias, o calor tem sido constante na capital paulista, com os termômetros na casa dos 30°C.

Nesta quarta, haverá a formação de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas durante todo o dia.

Na quinta (26), o registro será ainda menor, com a mínima em 16°C e a máxima em 20°C, com chuva isolada. Na sexta (27), a temperatura mínima fica em 17°C, e a máxima um pouco mais alta que no dia anterior, com 25°C.

No sábado (28), a amplitude térmica será maior em São Paulo, com mínima em 19°C e máxima alcançando os 30°C, com muitas nuvens e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

A mudança no tempo na metade desta semana, diz o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Defesa Civil do Estado, decorre da chegada de uma frente fria vinda do litoral.

Na capital, Grande São Paulo, Vale do Ribeira e Itapeva são esperados acumulados de até 50 mm. Na região de Campinas e Sorocaba os acumulados ficarão em 70 mm. Já nas regiões de Araraquara, Bauru, Presidente Prudente, Marília, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte a previsão são de 80 mm, durante as 72 horas do alerta, chuva considerada moderada. No entanto, os municípios da faixa leste requerem atenção especial, o que inclui o litoral, que concentra um número maior de áreas de riscos nestes locais.

INTERIOR

O interior de São Paulo deve registrar a maior concentração de chuva. Nas regiões de Araçatuba, Barretos, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto os acumulados podem chegar aos 100 mm, chuva considerada forte. Em todas as regiões haverá presença de rajadas de vento que podem chegar aos 70 km/h, além de raios e granizo.

As pessoas que residem em áreas de encosta precisam observar os sinais de movimentação do solo. Durante o processo de deslizamento é comum surgirem rachaduras nas paredes dos imóveis, portas e janelas emperrarem, postes e árvores se inclinarem e água lamacenta escorrer pelo morro, alerta a Defesa Civil.

As rajadas de vento estarão presentes em todo o estado. Nas áreas litorâneas a agitação marítima ficará mais intensa. Não é recomendado que as pessoas permaneçam no mar e nas orlas da praia, mantendo atenção com as edificações, infraestruturas e vias que estejam em áreas vulneráveis à erosão e inundações costeiras.

A Defesa Civil do estado estará de prontidão ao longo destes dias, monitorando em tempo real a evolução da chuva e emitindo os alertas à população pelo SMS 40199. Para se cadastrar basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199 e no campo da mensagem digitar o CEP da localidade de interesse.