SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - FBI coopera com investigações da PF sobre joias de Bolsonaro, Lula amarra PGR na maior demora em 30 anos, Israel pede saída de chefe da ONU e outras notícias para começar esta quarta-feira (25).

POLÍTICA

FBI recebe aval e colabora com investigações da PF sobre joias recebidas por Bolsonaro. Polícia Federal fez pedido de cooperação internacional, e governo americano aceitou.

JUSTIÇA

Lula amarra PGR na maior demora em 30 anos para indicar seu novo chefe. Indefinição completa um mês e prejudica imagem do Ministério Público da União pós-Aras.

SENADO

Bolsonaro elogia Pacheco por ofensiva contra STF, e Gleisi vê 'serviço para a extrema direita'. Ex-presidente diz a ruralistas que cada Poder deve entender 'o seu lugar'; petista critica presidente do Senado.

GOVERNO LULA

Governo exonera número 3 da Abin, alvo da PF por uso de software espião. Folha de S.Paulo apurou que servidor Rodrigo de Aquino, do primeiro concurso da agência, foi escolhido para o cargo.

EDUCAÇÃO

Governo Lula envia ao Congresso projeto para revisar novo ensino médio. Texto prevê maior carga horária para disciplinas tradicionais, percursos formativos com áreas mescladas e espanhol obrigatório.

CONGRESSO NACIONAL

Senado aprova Lei de Cotas em universidades até 2033 e inclui quilombolas. Texto também reduz teto de renda para beneficiar estudantes que fizeram Ensino Médio na rede pública.

MUNDO

Israel pede renúncia de secretário-geral da ONU após fala sobre conflito com Hamas. Para o embaixador Gilad Erdan, António Guterres foi conivente com assassinato de israelenses ao criticar resposta a ataques da facção.

VIOLÊNCIA

Polícia de SP investiga vazamento de vídeos do ataque em escola de Sapopemba. Imagens de câmeras de segurança circulavam em grupos de WhatsApp e pela rede social X.

GÊNERO

Mulheres estão sobrecarregadas, ansiosas, estressadas e insatisfeitas, diz estudo. Sobrecarga de trabalho, dentro e fora de casa, e pressão financeira estão entre os fatores que mais têm impactado a saúde mental de mulheres, aponta pesquisa.

PREVIDÊNCIA

Saiba como se aposentar se começou a pagar o INSS após a reforma da Previdência. Trabalhador entrará na regra permanente, que exige idade mínima para conseguir a aposentadoria.

MOBILIDADE

Metrô de SP anuncia demissões por paralisação surpresa no último dia 12. Segundo empresa, cinco operadores de trens foram mandados embora por protesto que paralisou linhas no feriado; sindicato convoca reunião.

TELEVISÃO

Para evitar prejuízo, Globo tira jornalismo do Carnaval e faz 'junção' de esporte com Boninho. Jornalistas da emissora não vão participar das transmissões para facilitar as vendas publicitárias.

TELEVISÃO

Série 'Fim' expande livro de Fernanda Torres entre drama sobre envelhecer e surubas. Produção conta a história de cinco casais ao longo de quatro décadas, com Fábio Assunção e Marjorie Estiano no elenco.

RESTAURANTES

McDonald's lança programa de fidelidade que troca pontos por hambúrguer e sorvete. Iniciativa Meu Méqui é valida em restaurantes da rede de fast-food em todo o país.