“Vou ter que ser uma guerreira. As meninas também estão com vontade de ser campeã pan-americana, mas eu estou firme, preparada, e vou para cima para buscar esse. A competição ainda não terminou. Tirei um caminhão das costas [com a vaga olímpica], mas estou na briga para trazer essa medalha dourada”, disse a baiana, que conquistou o ouro na edição do Pan de 2019, em Lima (Peru), em depoimento ao Comitê Olímpico do Brasil. (COB).