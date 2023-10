SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Universidade Zumbi dos Palmares realizará a 6ª Virada da Consciência, com ações voltadas à cultura, ao esporte, ao lazer e ao entretenimento. Com programação de 13 a 20 de novembro, esta será a maior edição já realizada pela instituição, que homenageia a jornalista Glória Maria, morta em fevereiro.

Ao todo, cerca de 500 eventos serão realizados pela Zumbi dos Palmares e seus parceiros ao longo do mês em que se comemora a Consciência Negra. As ações têm como foco o combate ao racismo, a educação, o respeito, a valorização e o resgate do protagonismo negro.

"Essa realização me deixa muito feliz e muito mais otimista e esperançoso, porque nós somos uma instituição pequenininha, temos limitações de toda natureza, mas estamos conseguindo pôr de pé um evento que o Brasil não conseguiu fazer", disse José Vicente, reitor da universidade e membro do conselho editorial da Folha de S. Paulo, durante evento realizado nesta quarta (25) na instituição.

Para ele, a mobilização de parceiros da iniciativa mostra que as pessoas estão ávidas por um reencontro com a essência do país, formado a partir da mistura de negros, indígenas e brancos. "O que antes era um desvalor, hoje se transforma muito potentemente em um valor de aglutinação e coesão."

A instituição promoverá cerca de 15 atividades durante a Virada 2023, sendo uma das principais o Troféu Raça Negra, que premia personalidades atuantes no combate ao racismo e na defesa da população negra.

A edição deste ano do prêmio prestará homenagem a Glória Maria. Pioneira na TV brasileira, ela recebeu o troféu duas vezes, e aceitou o convite para apresentá-lo em outras três ocasiões. Nos últimos anos, o prêmio homenageou personalidades como Luiz Melodia e Ismael Ivo.

"O prêmio tem um componente, não só simbólico, mas espiritual, muito grande. Porque nós somos um povo de quem tiraram tudo, até a autoestima. Poder recuperá-la, soerguê-la e celebrá-la é um acontecimento importante, e o espaço, o dia, hora em que as pessoas se juntam para fazer isso criam um cenário maravilhoso de sonho, de energização", disse o reitor.

Confira os eventos promovidos pela universidade:

14 de novembro

- 1º Congresso Unisamba 2023 - Samba do Futuro: Inclusão, Sustentabilidade e Tecnologia

Com a curadoria da jornalista Claudia Alexandre, o evento tem como objetivo unir as comunidades do samba e acadêmica para debater o potencial das organizações carnavalescas de São Paulo.

Voltado a comunidades carnavalescas, sambistas, pesquisadores, professores e demais interessados no tema, o congresso terá quatro mesas temáticas, realizadas de 14 a 17 de novembro.

O Congresso é gratuito e oferece 70 vagas por dia, a serem entregues por ordem de chegada na Fábrica do Samba, localizada na Av. Dr. Abraão Ribeiro, 505, Bom Retiro.

16 de novembro

- 3º Fórum Internacional da Iniciativa Empresarial pela Inclusão Racial

Criado pela Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, tem como objetivo reunir empresas e instituições brasileiras e do exterior para informar, conscientizar, sensibilizar e estimular o enfrentamento e o combate ao racismo e ampliar a presença de profissionais negros no ambiente corporativo.

Entre os realizadores estão o Mover (Movimento Empresas pela Equidade Racial), o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI +, o BNDES e o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentável da Presidência da República, que e debaterão "Neoreindustrialização, Inclusão, Diversidade, Mudanças Climáticas e Descarbonização da Economia".

Acontece nos dias 16 e 17 na Fiesp, com programação das 9h às 16h nos dois dias. As inscrições e a programação estão disponíveis no site.

- 12º Congresso Educacional Internacional

Com o tema "O Brasil que queremos ter", terá mesas de diálogo sobre educação, comunicação, cultura e práticas ESG. O evento reunirá palestrantes brasileiros e internacionais nos dias 16 e 17, no campus da Universidade Zumbi dos Palmares .

Durante o congresso, agências de publicidade ofertarão bolsas de estudos para alunos negros e em situação de vulnerabilidade. O ex-ministro da Educação Cristovam Buarque também lançará a 2ª edição do livro "A última trincheira da educação".

17 de novembro

- 8º Festival Afrominuto

O festival incentiva estudantes das redes pública e privada de São Paulo a produzirem vídeos de um minuto que promovam a valorização da diversidade étnico-racial e da cultura afro-brasileira.

Quatro vídeos serão selecionados pela Universidade Zumbi dos Palmares em conjunto com alunos de publicidade e propaganda como vencedores da edição. Acontecerá no Campus da Universidade Zumbi dos Palmares em 17 de novembro. Mais informações no site.

18 de novembro

- 2º Concurso Samba no Pé

Acontece às 15h30, na Fábrica do Samba SP, na av. Dr. Abraão Ribeiro, 505, Bom Retiro, São Paulo. Homens e mulheres com mais de 18 anos podem participar. As inscrições vão até 31 de outubro, pelo site.

- 1º Baile Virada da Consciência

Com início às 22h, será realizado no Clube Esperia, na av. Santos Dumont, 1313 (estação Armênia do Metrô). O grupo Musicaliando Dançante Especial tocará samba-rock e black music dos anos 1970, 1980, 1990 e 2000.

O traje é esporte chique, e é proibida a entrada usando tênis. Os ingressos do 1° Lote custam R$ 50 e podem ser comprados pelo site.

- 1ª Feijoada da Consciência

Participantes vão saborear uma feijoada enquanto aproveitam atrações musicais, que incluem o DJ Estevão 2PAC e o Projeto Cabeça Branca. O evento tem início ao meio-dia e acontece na Fábrica do Samba, localizada na av. Abraão Ribeiro, 505, no Bom Retiro. Os ingressos custam R$ 30 e podem ser comprados na Universidade Zumbi dos Palmares, na LigaSP e na UESP.

- Lançamento do livro "Maria, Glória do Brasil"

A publicação foi idealizada por Tom Farias e escrita por jornalistas como Flávia Oliveira, Dulcineia Novaes, Francisca Rodrigues, Luciana Barreto e Zeca Camargo, em colaboração. O lançamento acontece no Campus da Universidade Zumbi dos Palmares.

- 11ª Flinksampa (Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra de São Paulo)

Realizada nos dias 18 e 19, a festa apresenta uma programação em homenagem a Glória Maria. Com curadoria do escritor, jornalista, ensaísta, dramaturgo e roteirista Tom Farias, a edição apresenta como o jornalismo televisivo foi transformado pela jornalista.

As mesas acontecem no período da tarde, a partir das 14h30. Informações sobre o local e como participar serão divulgadas no site no evento.

- 2º Torneio de Basquete 5x5

O Torneio Universitário de Basquete da Virada da Consciência reunirá oito equipes masculinas e oito femininas para competir no Clube Esperia, na av. Santos Dumont, 1313, em Santana. Os jogos acontecem de 18 a 20 de novembro, das 16h às 22h, no ginásio poliesportivo e no ginásio principal. A entrada é aberta ao público.

19 de novembro

- 1º Encontro de Baterias de Escolas de Samba

A concentração tem início às 14h, embaixo do vão do Masp, na Avenida Paulista. No site, bateristas e agremiações podem se inscrever para participar e ter acesso à camiseta do encontro.

20 de novembro

- Show com Artistas

Em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, o evento, marcado para começar às 14h, vai reunir grandes nomes da música brasileira, que serão anunciados em breve.

- 21º Troféu Raça Negra

Serão homenageadas personalidades que trabalham pela promoção da igualdade racial ou cuja biografia é exemplo de sucesso dentro dessa perspectiva. Será realizado na Sala São Paulo

A cerimônia de entrega contará com a presença de autoridades, artistas, ativistas, escritores e empresários engajados na causa da igualdade.

O orador da abertura de entrega do Troféu Raça Negra será o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barroso, que também receberá a estatueta.