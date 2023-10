SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Usuários de táxi em São Paulo pagarão mais caro pelo serviço a partir sábado (28), quando passam a valer novas tarifas na capital paulista.

Segundo a prefeitura, a bandeirada terá um acréscimo de R$ 0,50 no táxi comum, equivalente a 9% do valor atual, e chegará a R$ 6. Já o valor cobrado por quilômetro vai subir de R$ 4 para R$ 4,25.

Os novos valores foram publicados na edição do Diário Oficial do Município do último dia 18.

A bandeira 2 segue com acréscimo de 30% em relação aos valores da comum. Os horários também continuam os mesmos: de segunda a sábado das 20h às 6h, e domingo o dia todo.

Na modalidade táxi luxo, o aumento foi de 9% no valor da bandeirada e de 6,3% na tarifa quilométrica. A categoria passa a cobrar R$ 9 para dar início às viagens e R$ 6,38 por quilômetro. Já a tarifa por hora será de R$ 51 para o táxi comum e R$ 76,50 para a categoria luxo.

A última vez que a prefeitura reajustou os valores da tarifa de táxi foi em abril do ano passado. Na ocasião, o aumento tinha sido maior: de 22% na bandeirada e de 45% na tarifa por quilômetro.

Segundo a gestão Ricardo Nunes (MDB), o reajuste tem como base a recomposição da inflação no período e o aumento dos custos com a manutenção dos veículos.

SPTÁXI

No primeiro semestre deste ano, a prefeitura se tornou alvo de críticas de taxistas, que reclamavam das cláusulas de um contrato obrigatório para a manutenção do alvará municipal. Os motoristas tiveram que instalar um equipamento eletrônico que monitora os taxímetros e se comunica com aplicativos de celular, após a empresa Taksim vencer uma licitação no ano passado para administrar o aplicativo municipal SPTaxi.

À época, a prefeitura esclareceu que os alvarás de veículos e o cadastro profissional (Condutax) passaram a ser emitidos exclusivamente de forma digital, e que o aplicativo foi a plataforma escolhida para fazer esse trâmite. Os taxistas não são obrigados a usar o SPTaxi para intermediar as corridas, apenas a instalação é obrigatória.