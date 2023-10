SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Onze aviões da FAB (Força Aérea Brasileira) foram danificadas por uma tempestade que atingiu Pirassununga, no interior de São Paulo, nesta quinta-feira (26).

As fortes chuvas atingiram uma linha de hangaretes que abrigam as aeronaves modelo T-27 Tucano na AFA (Academia da Força Aérea), segundo a corporação. Com a força dos ventos, a estrutura rompeu e provocou danos substanciais a três aeronaves e danos leves a outras oito.

As aeronaves são utilizadas para o treinamento de cadetes aviadores.

Segundo a FAB, ninguém ficou ferido. A Força Aérea Brasileira também informou que está sendo realizada uma avaliação técnica para identificar todos os problemas causados pelas chuvas.

De acordo com a Defesa Civil de São Paulo, a tempestade que caiu ontem em Pirassununga veio acompanhava de ventos que chegaram a 120 km/h. Foram registrados alagamentos em um trecho da Rodovia Prefeito Euberto Nemézio Pereira de Godoy.