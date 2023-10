Foi encontrado morto neste sábado (28) o homem suspeito de ter matado ao menos 18 pessoas no estado do Maine, nos Estados Unidos, na última quarta-feira (25). As autoridades dizem que o ex-militar se suicidou.

O corpo foi descoberto nos bosques de Lisbon, uma cidade vizinha de Lewiston, onde, na quarta, ele atacou um restaurante e um salão de boliche.

Apesar do fim das buscas, as autoridades prosseguem a investigação para apurar o motivo do ataque.

Centenas de policiais se espalharam por todo o estado norte-americano do Maine à procura do suspeito, que realizou os ataques na última quarta-feira (25). O número de vítimas pode ter passado de 20.

*com informações de RTP e Reuters

