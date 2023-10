SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem e uma mulher foram presos na sexta-feira (27) por homicídio após atear fogo na casa de um idoso e provocar a morte dele, no Rio de Janeiro.

Mães de três crianças vizinhas do homem compareceram na delegacia e comunicaram que ele teria abusado sexualmente das meninas, disse a Polícia Civil. Na ocasião, as responsáveis foram orientadas a não manter contato com o idoso e que aguardassem a apuração dos fatos.

Dois dias após a denúncia, um homem e uma mulher foram presos por atearam fogo no imóvel do idoso suspeito enquanto ele dormia. Ele morreu horas depois no hospital em consequência das queimaduras.

Os agentes realizaram diligências e prenderam a dupla após informações de inteligência e monitoramento. Na ação foi apreendido um balde que teria sido usado para jogar gasolina na casa da vítima.

As investigações indicaram que o casal cometeu o ato motivado por um desejo de vingança. Foram cumpridos dois mandados de prisão temporária contra os suspeitos.