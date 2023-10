SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Passageiros com viagens marcadas para o período entre a noite de domingo (29) e a manhã desta segunda-feira (30) enfrentam atrasos e cancelamentos nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, no estado de São Paulo.

O aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, ficou temporariamente fechado para pousos e decolagens na noite de domingo por causa de um incidente com aeronave particular, que teve um pneu furado.

Ninguém ficou ferido, mas a pista precisou ser fechada entre 20h50 e 21h14 para retirada da aeronave. Depois disso, os voos foram retomados.

Em Guarulhos, a Latam Brasil alterou ou cancelou voos marcados para domingo e esta segunda devido a condições meteorológicas adversas no aeroporto internacional.

Um grupo de passageiros protestou no aeroporto devido aos atrasos e falta de informações.

Em nota, a Latam informou que as operações estão sendo retomadas de forma gradual após a melhora das condições climáticas e que presta assistência aos passageiros prejudicados.

A orientação é para que as pessoas com voos marcados para esta segunda verifiquem a situação pela página Minhas Viagens no site da companhia.

"As medidas adotadas visam a segurança, um valor imprescindível em suas operações", diz a empresa na nota divulgada à imprensa.