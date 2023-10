SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu o homem suspeito de matar a própria filha, de 23 anos, na noite do sábado (28) em Itpameri (GO).

O suspeito de matar Bruna Bernardes da Silva, 23, foi preso de forma preventiva neste domingo (29), horas após o crime, informou a Polícia Civil.

A arma de fogo usada no crime era legalizada e registrada no nome dele. O objeto passará por perícia.

"Ele foi interrogado e confessou parcialmente a prática do crime, alegando que disparou sem intenção de matar a própria filha [...]. Faltam pessoas serem ouvidas, inclusive, outra vítima que ficou ferida no local e ainda não pôde comparecer na delegacia", disse o delegado Diogo Andrade Ferreira, em vídeo divulgado pela Polícia Civil de Goiás.

A outra vítima do crime foi o marido de Bruna, Max Uiller Silva, que também foi baleado, mas sobreviveu e não corre risco de morte.

O UOL não conseguiu encontrar a defesa do suspeito preso até o momento.

Bruna Bernardes da Silva, 23, morreu na noite do sábado, quando estava com o marido em casa, em Ipameri (GO).

O marido dela foi baleado ao atender a porta de casa. Em seguida, Bruna foi baleada. Ela teve a morte constatada no hospital.