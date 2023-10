SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher precisou se jogar do terceiro andar de um prédio para fugir das agressões do namorado, um homem de 43 anos. O caso foi registrado em Criciúma (SC), na noite do domingo (29).

A vítima disse que discutiu com o namorado, quando ele passou a agredi-la e mantê-la em cárcere privado. Em determinado momento, ela conseguiu sair do apartamento e, ao tentar acessar o elevador para escapar, o suspeito a alcançou, impediu que saísse e a puxou para dentro de casa. Posteriormente, ela conseguiu pular da sacada. As informações são da Polícia Militar de Santa Catarina.

Conforme o boletim de ocorrência, quando os agentes chegaram no endereço a mulher já estava caída e com várias escoriações pelo corpo. Câmeras de segurança do prédio registraram o momento em que o suspeito agrediu fisicamente a vítima. Ele fugiu e, até o momento, não foi localizado.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar socorro a mulher, que foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Próspera. Não há informações sobre o quadro clínico dela.

A reportagem procurou a Polícia Civil de Santa Catarina para pedir maiores informações, mas não obteve retorno. Em caso de resposta, esta matéria será atualizada.