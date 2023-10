SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) teve de fazer um pouso forçado em um rio de Roraima, no fim da tarde desta segunda-feira (30). Cinco militares que estavam na aeronave foram socorridos pelo Exército.

Segundo a FAB em publicação na rede X (antigo Twitter), por volta das 17h30 uma aeronave C-98 Caravan, da Base Aérea de Boa Vista, teve de fazer o pouso de emergência em um rio, logo após a decolagem da Comunidade de Palimiú, em terra Yanomami, distante cerca de 260 quilômetros da capital Boa Vista (RR).

Os motivos para o pouso de emergência ainda não foram informados pela Aeronáutica.

De acordo com a Força Aérea, os cinco militares estão bem e foram levados a um posto de saúde local.

O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico Amazônico coordena as operações de resgate.

"Um helicóptero H-60 Black Hawk, da FAB, foi acionado e está em deslocamento para a região de Palimiú", diz a nota.

Investigadores do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), de Brasília, foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave.

Esse foi o segundo problema envolvendo aviões na região Norte do país em um dia. No domingo (29), a queda de uma aeronave de pequeno porte matou 12 pessoas, em Rio Branco, no Acre.

O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, em Manaus, vai apurar as causas da queda do avião.

Na última quinta-feira (26), uma tempestade e fortes ventos destruíram hangares da AFA (Academia da Força Aérea) e ao menos 11 aviões acabaram atingidos pelas estruturas de ferro. Ninguém ficou ferido.

Segundo a FAB, o temporal atingiu uma linha de hangares que abrigavam as aeronaves T-27 Tucano.

Com o vento, a estrutura se rompeu por causa da força do vento, causando estragos substanciais em três aeronaves e danos leves em outras oito.