SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo terá gratuidade nos ônibus do transporte público nos próximos domingos (5 e 12), dias de aplicação das provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Segundo a gestão Ricardo Nunes (MDB), a medida foi tomada para disponibilizar o acesso dos candidatos aos locais de prova.

Conforme a Folha de S.Paulo publicou, milhares de estudantes em diversas regiões reclamam que foram alocados para realizar as provas em locais bem distantes de suas residências. O que rendeu diversas críticas ao Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais).

O governo Lula (PT) confirmou que cerca de 50 mil inscritos no Enem 2023 foram alocados em locais distantes das suas casas e terão a oportunidade de fazer as provas em dezembro.

A gratuidade dos ônibus será das 9h até as 21h. Neste período, será permitido embarcar e desembarcar pela mesma porta, sem pagamento da tarifa. O fechamento dos portões está marcado para as 13h.

A SPTrans, diz a prefeitura, irá monitorar a operação dos ônibus ao longo do domingo e reforçar a frota de algumas linhas que operam em trajetos que atendem locais de prova com grande movimentação de estudantes.