- Trilha de Letras estreia com entrevista de Ana Maria Gonçalves

O programa vai ao ar às quartas-feiras, às 22h. No bate-papo com Eliana, Ana Maria comenta o sucesso da obra e diz que muita gente “se encontrou” naquelas páginas, que em 2024 vão virar enredo da escola de samba Portela.

O romance, lançado em 2006, conta a história de uma africana idosa que, à beira da morte, viaja da África para o Brasil em busca de um filho. Na narrativa, os fatos históricos estão imersos no cotidiano dos personagens.

“Me interessei pela história da Rebelião Malê, que nunca tinha estudado em aula de história. A gente aprende mais sobre essas guerras como a de Peloponeso e Constantinopla do que sobre as rebeliões escravas que estiveram aqui perto da gente e com certeza tiveram uma influência muito maior na história do país”, afirma Ana Maria.

Estreando no comando do Trilha de Letras, Eliana é jornalista, escritora e roteirista. É a autora dos romances Água de Barrela (2016), O Crime do Cais do Valongo (2018), Nada Digo de Ti, que em Ti não Veja (2020) e Solitária (2022). Com o romance de estreia, venceu a primeira edição do Prêmio Literário Oliveira Silveira, oferecido pela Fundação Cultural Palmares em 2015. Pelo primeiro livro de contos, A Vestida, recebeu o Prêmio Jabuti 2022.