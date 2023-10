BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um terço dos cursos privados de direito tiveram notas baixas em uma avaliação federal aplicada aos alunos concluintes em 2022. Nas públicas, esse índice foi de 9%.

Os dados do Enade (Exame nacional de Desempenho dos Estudantes) de 2022 foram divulgados nesta terça-feira (31) em Brasília.

Trata-se de uma avaliação obrigatória aos alunos do último ano de cursos de graduação. A prova compõe o sistema de avaliação e regulação do ensino superior. O exame mede os aspectos da formação geral e específica dos estudantes.

A cada três anos é avaliado um grupo de cursos. Fizeram parte da última edição 9.896 cursos de graduações, em 1.796 instituições de ensino (86% são instituições privadas) de 26 áreas, como administração e direito, que representam 594 mil estudantes.

Direito tem a maior quantidade de matriculados no país em cursos presenciais, com 671 mil alunos em 2022, o dado mais recente.

Dos 1.067 cursos privados de direito com alunos avaliados, 33% ficaram com conceito Enade 1 e 2. Esse patamar é considerado inadequado e pode acarretar ações de regulação nesses cursos.

As notas das provas feitas pelos alunos são reunidas no chamado conceito Enade, com escala de 1 a 5, e expressa o desempenho médio dos estudantes com relação ao desempenho médio da área de avaliação à qual ele pertence.

Na outra ponta de desempenho, apenas 1,7% dos cursos privados de direito ficaram com nota 5, a máxima.

Já entre as graduações públicas direito, que teve 162 cursos avaliados, 38% ficaram com nota máxima. Enquanto 9% ficaram nas faixas 1 e 2.

Os resultados foram apresentados pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e pelo presidente Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), Manuel Palácios. O presidente do CNE (Conselho Nacional de Educação, Luiz Roberto Liza Curi, também participou.

Considerando todos os cursos avaliados, públicos e privados, 29,2% tiveram desempenho 1 e 2. Com nota máxima foram 5,5%.

As áreas avaliadas foram, no bacharelado: administração, administração pública, ciências contábeis; ciências econômicas, comunicação social (jornalismo), comunicação social (publicidade e propaganda), direito, psicologia, relações internacionais, serviço social, teologia, turismo e secretariado executivo.

Na área de cursos de tecnologia, foram avaliados os concluintes das áreas de: Comércio Exterior, Design de Interiores, Design Gráfico, Design de Moda, Gastronomia, Gestão Comercial, Gestão Pública, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Logística, Marketing e Tecnologia em Processos Gerenciais.

ENADE NAS LICENCIATURAS SERÁ APLICADO TODO ANO

O ministro da Educação anunciou mudanças nessa avaliação. A principal é com relação a licenciaturas.

A partir do próximo ano esses cursos serão avaliados todos os anos, e não no ciclo de três anos.

Haverá uma revisão da matriz de referência que compõe os itens da prova e avaliação do estágio supervisionado. Além disso, o Inep vai estabelecer uma nota de corte para estabelecer os desempenhos mínimos esperados.

Assim, o governo terá o percentual de alunos concluintes com desempenho adequado.