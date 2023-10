SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o Dia de Finados nesta quinta-feira (2), o brasileiro tem nesta semana o penúltimo feriadão nacional do ano, com empresas e órgãos públicos emendando a folga na sexta (3). O último será o do Natal, com 25 de dezembro numa segunda-feira.

O ano de 2023 foi generoso para os diversos perfis de trabalhadores, com 12 feriados, sendo sete prolongados. Assim, aqueles que gostam de engordar o contracheque tiveram mais oportunidades de fazer hora extra; já os que preferem uma pausa na jornada tiveram mais dias para descansar.

Em 2024 serão 12 feriados nacionais e pontos facultativos, com apenas quatro feriadões.

Os feriados e pontos facultativos que poderão ser estendidos em 2024 são:

Carnaval: 12 e 13 de fevereiro (segunda e terça);

Sexta-feira Santa: 29 de março (sexta);

Corpus Christi: 30 de maio (quinta);

Proclamação da República: 15 de novembro (sexta).

No próximo ano, quatro feriados nacionais cairão no final de semana: Tiradentes, no domingo; e Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e Dia de Finados, no sábado.

LISTA COMPLETA DE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS EM 2024

Confraternização Universal

1º de janeiro (segunda)

Carnaval*

12 e 13 de fevereiro (segunda e terça)

Sexta-Feira Santa

29 de março (sexta)

Tiradentes

21 de abril (domingo)

Dia do Trabalho

1º de maio (quarta)

Corpus Christi*

30 de maio (quinta)

Dia da Independência do Brasil

7 de setembro (sábado)

Nossa Senhora Aparecida

12 de outubro (sábado)

Dia do Servidor Público*

28 de outubro (segunda)

Dia de Finados

2 de novembro (sábado)

Proclamação da República

15 de novembro (sexta)

Natal

25 de dezembro (quarta)

*Ponto facultativo