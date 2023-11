SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas adolescentes de 11 e 13 anos ficaram feridas após acidente ocorrido em um roda gigante em movimento, no município de Rio Preto da Eva, no Amazonas, na noite desta terça-feira (31).

A cadeira em que as adolescentes estavam teria se aberto com a roda gigante em movimento. Vídeo gravado e compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que uma adolescente fica pendurada na roda e salta em seguida. A outra jovem caiu direto no chão. As informações são do Corpo de Bombeiros do Amazonas.

O Samu (Serviço Móvel de Urgência e Emergência) foi acionado para prestar os primeiros socorros às jovens. A adolescente de 13 anos bateu com a cabeça no chão e foi levada para o Hospital Joãozinho, em Manaus. A menina de 11 anos também foi hospitalizada -não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.

Segundo os bombeiros, após o acidente o parque, que estava montado no Centro de Eventos de Rio Preto da Eva, foi fechado.