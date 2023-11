SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Santa Catarina investiga o assassinato de Jhones Cardoso, 24, que teria morrido após ser agredido pelo padrasto da namorada, um homem de 61 anos. O caso ocorreu em Meleiro, no sul do estado, no último domingo (29).

Jhones e a namorada teriam discutido no sábado (28) e voltaram a se desentender no domingo. O homem levou a namorada até a casa dela, depois foi até um bar encontrar com amigos, onde teria bebido. Pouco tempo depois, ele retornou à casa da sogra para falar com a namorada, mas ela tinha saído para encontrar algumas amigas. As informações são da Polícia Civil.

Ao voltar para a casa da namorada, Jhones teria teria discutido e ameaçado a sogra. O jovem levou um soco do namorado da sogra, caiu no chão e bateu com a cabeça. Ele chegou a ser socorrido e levado um hospital, foi diagnosticado com traumatismo craniano e morreu.

Após o crime, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado. A polícia já ouviu a mulher do suspeito, a namorada de Jhones e vizinhos que teriam testemunhado o ocorrido.

O corpo de Jhones Cardoso foi sepultado na terça-feira (31) no cemitério de Meleiro.