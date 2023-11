Gestores e diretores de escolas têm até esta quarta-feira (1º) para aderir à Política de Inovação Educação Conectada (Piec). De acordo com o Ministério da Educação, quem não efetuar a adesão ficará sem receber recursos este ano para contratar serviço de acesso à internet e implantar infraestrutura de Wi-Fi que distribua o sinal pelos ambientes escolares, entre outros benefícios.

“Como o ciclo dessa política é anual, quem não aderir a ela só poderá receber novos recursos em 2024”, destacou a pasta, em nota. A iniciativa faz parte da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, que tem como objetivo apoiar escolas na contratação de internet de alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica.

Para garantir os recursos, os gestores devem acessar o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Interativo, com CPF e senha, e realizar os seguintes passos: acessar o módulo “Educação Conectada”; formalizar a adesão da escola por meio da assinatura digital do termo de adesão; responder às perguntas de monitoramento; e elaborar o Plano de Aplicação Financeira, definindo como planejam usar os recursos disponíveis.

“Aqueles que tiverem dúvidas no processo de adesão poderão acessar o Tutorial Piec 2023 PDDE, criado pela Secretaria de Educação Básica do MEC com orientações gerais. Outra opção é solicitar apoio do articulador do seu estado ou município”.

Educação | Educação Conectada | Ministério da Educação | Política de Inovação Educação Conectada