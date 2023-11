RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu inquérito para apurar uma denúncia feita nesta quarta-feira (1º) por pais e responsáveis de alunas do Colégio Santo Agostinho da Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, de que estudantes teriam adulterado e compartilhado fotos íntimas das colegas em redes sociais.

A identidade dos suspeitos não foi divulgada. Em nota, a instituição de ensino disse que está apurando os fatos e que vai adotar as medidas previstas no Regimento Escolar, mas não detalhou quais seriam.

As vítimas afirmam que alunos de turmas do 7º ao 9º ano teriam usado um aplicativo de inteligência artificial para colocar o rosto de meninas, estudantes do colégio ou não, em corpos nus. Além disso, os suspeitos teriam ainda divulgado as imagens adulteradas nas redes sociais.

Em um comunicado a pais e responsáveis, nesta quarta, a direção da escola classificou o fato como lamentável e se colocou à disposição das alunas e das respectivas famílias.

O caso será investigado pela DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente). Em nota, a Polícia Civil informou que todos os envolvidos estão sendo chamados para serem ouvidos na delegacia.