SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As chuvas que atingiram o oeste de Santa Catarina na madrugada desta quinta-feira (2) elevaram o nível de rios e causaram alagamentos em três cidades.

Famílias ficaram ilhadas após temporal em Santa Catarina. Segundo o Corpo de Bombeiros, resgates foram realizados nas cidades de Jardinópolis, Quilombo e São Domingos.

Não houve registro de vítimas. Os bombeiros informaram que foram identificados apenas danos materiais. A água começou a baixar e a corporação atua para fazer a limpeza dos locais afetados.

Novo ciclone no RS

Um novo ciclone extratropical estará formado, com seu centro de atuação na costa do Rio Grande do Sul, na sexta-feira (3). Conforme o alerta da Climatempo, a previsão indica o início do processo de formação para hoje.

Desde setembro, fortes chuvas têm atingido com muita frequência na região Sul do Brasil, provocando mortes e grandes estragos. Outubro teve registro de chuva acima da média para o mês.

Entre quinta e sexta-feira, a situação é de perigo para tempo severo. Isso pode ocorrer especialmente para o centro-norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no interior do Paraná.

Há condições de chuva intensa e volumosa, alta incidência de descargas atmosféricas e granizo de grande porte. Além disso, toda a região pode enfrentar ventania, tanto em razão dos temporais como também pela atuação e proximidade do ciclone extratropical", disse a Climatempo.

No litoral gaúcho, o vento será persistente e intenso de hoje até a madrugada de sábado (4). As rajadas de vento podem atingir até 100 km/h.