Uma barca que fazia o trajeto da Praça 15, no Rio de Janeiro, até a Praça Arariboia, em Niterói, foi atingida no casco durante a viagem e quase afundou com os passageiros a bordo.

A embarcação é administrada pela CCR Barcas. A empresa diz que o acidente ocorreu na viagem das 17h45 de quarta (1º) e todos os passageiros desembarcaram com segurança.

A causa do choque ainda não é conhecida. Segundo a concessionária, o objeto que atingiu a barca não foi identificado e a equipe de manutenção atua para investigar o ocorrido.

Passageiros precisaram correr para sair da barca. Após o choque, a água começou a entrar na embarcação ainda durante a viagem e houve correria dos passageiros para sair dela quando chegou ao destino.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um desnível entre a barca e a plataforma de desembarque, devido à entrada de água, o que dificultou a saída dos passageiros. Algumas das pessoas que estavam a bordo, inclusive, precisaram de ajuda para sair da embarcação.