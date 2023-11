SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A capital paulista deve registrar elevação de temperatura nesta sexta (3), com condições para a formação de um temporal no fim do dia.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o dia começa com céu nublado e temperatura de 17ºC. O sol aparece entre nuvens ao amanhecer, e a previsão é de calor no início da tarde, com máxima de 31°C.

Entre o meio da tarde e a noite, porém, a chegada de uma frente fria vai provocar pancadas de chuvas de intensidade moderada a forte. A tempestade deve estar acompanhada de trovoadas e eventuais rajadas de vento, que podem superar os 60km/h --essa condição, alerta o CGE, eleva risco de quedas de árvores e formação de alagamentos.

FIM DE SEMANA

A passagem da frente fria, contudo, deve ser rápida, e não estão previstos novos temporais no fim de semana.

Para o sábado (4), a previsão é de queda de temperatura e vento moderado, mas sem frio intenso. A mínima deve ser de 15ºC, e a máxima, de 26ºC.

O sol aparece no amanhecer e em meio a nuvens ao longo do dia. A expectativa é que o dia termine com poucas nuvens e ligeira sensação de frio.

No domingo (5), último dia do feriadão, o sol volta a aparecer e não há previsão de chuva. A ventania, porém, deve aumentar a sensação de frio, com mínima de 12°C e máxima de 21ºC.