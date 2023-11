RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O temporal que atingiu São Paulo na tarde desta sexta-feira (3) deixou muitos estragos em cidades do litoral. Por causa dos fortes ventos, o telhado de um posto de gasolina tombou em Santos, e o teto de um shopping desabou em Praia Grande.

A chuva e a ventania começaram por volta das 15h. Em Santos, o teto de um posto na Ponta da Praia tombou. Não houve registro de feridos.

Na Praia Grande, um vídeo publicado em redes sociais mostra o momento em que o teto de uma das entradas do Litoral Plaza Shopping desaba. Uma criança passa embaixo segundos antes da queda.

O agente de viagem Rodrigo Soares, que registrou as imagens, disse que o susto foi grande. Ele contou que estava a trabalho no shopping quando o temporal começou. "Logo vieram os seguranças e interditaram o local. Mais um pouco e caía na minha cabeça".

O Litoral Plaza, por meio de sua assessoria de imprensa, informou que, devido à forte ventania, uma placa de gesso se desprendeu do teto localizado na parte externa do acesso principal do empreendimento. Não houve feridos.

"As equipes de bombeiros e manutenção foram prontamente acionadas e imediatamente tomaram as providências necessárias. Por medida de segurança, a área está isolada para os devidos reparos", completou.

O temporal que atingiu São Paulo nesta sexta deixou ao menos duas pessoas mortas, uma em Santo André e outra em Osasco. Houve falta de luz em diversas regiões, inclusive no Aeroporto de Congonhas, que chegou a ser interditado.