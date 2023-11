SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Caetano Veloso foi desafiado por sua esposa, a produtora Paula Lavigne, a responder uma questão do Enem 2023, que citou duas de suas músicas. A pergunta estava na prova aplicada neste domingo (5) para mais de 3,9 milhões de inscritos.

Lavigne postou um vídeo com a brincadeira nas redes sociais na tarde desta segunda-feira (6).

A questão trazia trechos das músicas "Alegria, Alegria" e "Anjos Tronchos" e pedia aos candidatos para apontar o que havia de comum entre eles.

O próprio Caetano ficou em dúvida sobre a resposta. Depois de analisar as opções, ele chegou a duas respostas: B e D. "Aparentemente, são as mais apuradas, assim", disse.

Segundo correção extraoficial feita por professores do colégio Objetivo para a Folha de S.Paulo, a resposta correta é a letra B.

Neste domingo, foi aplicada a primeira prova do Enem. Os candidatos tiveram que responder a 90 questões das provas de linguagens e ciências humanas e fazer uma redação com o tema "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil".

A prova deste ano, a primeira sob o comando do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi elogiada por educadores. Depois de três anos, o Enem voltou a trazer questões sobre a ditadura militar e abordou temas como desigualdade de gênero, envelhecimento da população, história da Palestina, migração de judeus para o Brasil e racismo.

Além da questão com a música de Caetano, a prova também trouxe trechos de livros do pedagogo Paulo Freire e dos escritores Conceição Evaristo e Itamar Vieira Júnior.