SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Igreja de São Francisco de Paula, localizada no Largo São Francisco, centro do Rio de Janeiro, pede ajuda para localizar a parte superior de um ostensório do século 19 furtado no sábado (4).

A peça sacra, de 1m40, estava exposta na galeria da igreja e foi levada por um homem que já foi preso, mas não estava mais com a parte superior do ostensório, que inclui o resplendor e a luneta. A base foi encontrada no pátio da igreja, após o criminoso quebrar o objeto.

Grupos ligados a moradores e comerciantes da vizinhança divulgam imagens para ajudar na localização. O caso é investigado pela Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico da Polícia Federal.

O roubo aconteceu por volta das 15h de sábado. A peça furtada, em liga metálica com pedras semipreciosas, é o local em que é colocada a hóstia para adoração dos fiéis.

Segundo o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), o acervo da Igreja de São Francisco de Paula é tombado desde 1938 e foi inventariado em 2001.

Fotos e a ficha do ostensório que fazem parte do Inventário Nacional de Bens Móveis e Integrados foram encaminhados à Polícia Federal.

Construída no estilo neoclássico, a igreja invadida é uma das maiores do Rio. Muito procurada para casamentos, foi inaugurada com a presença de Dom Pedro 2º e da imperatriz Teresa Cristina.