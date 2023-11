SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jovem de 18 anos que cumpria pena no Centro Socioeducativo de Montes Claros (MG) fugiu de uma universidade enquanto fazia prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

O apenado, que recebeu autorização para participar do Enem, fazia prova na Universidade Estadual de Montes Claros, mas não voltou ao Centro Socioeducativo após o fim do exame.

Até a manhã de hoje, ele não tinha sido recapturado, informou a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) em nota enviada ao UOL.

As circunstâncias da fuga dele não foram informadas pelas autoridades, assim como informações sobre qual efetivo de segurança acompanhava o jovem.

Ele cumpria pena desde setembro de 2022 e foi internado por ter menos de 18 anos quando cometeu um crime.

O crime cometido pelo jovem foragido não foi informado pela Sejusp. O órgão afirmou que "medidas administrativas cabíveis" foram tomadas pela direção do centro.