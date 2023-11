SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um trem da Vale pegou fogo na Estrada de Ferro Carajás, próximo ao município de Alto Alegre do Pindaré, zona rural do Maranhão, no início da madrugada desta quarta-feira (8). Não há feridos.

O incêndio começou por volta das 3h da manhã, na altura do km 244 da ferrovia.

O veículo saiu dos trilhos, e 18 dos 42 vagões descarrilaram. Aqueles que não foram atingidos pelo fogo foram retirados do local e não apresentam riscos.

As causas do incidente ainda são investigadas, segundo o Corpo de Bombeiros.

Vídeos mostram a presença do caminhão de bombeiros no local do incêndio. É possível ver labaredas e fumaça preta.

Havia grande volume de combustível no trem, o que despertou preocupação no Corpo de Bombeiros. Até o fim da tarde desta quarta-feira (8), a brigada seguia isolando o material inflamável e resfriando os vagões.

A circulação do trem de passageiros está suspensa até domingo (12) segundo a Vale.