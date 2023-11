FLORIANÓPOLIS, SC (FOLHAPRESS) - O governo de Santa Catarina, de Jorginho Mello (PL), determinou a retirada de circulação de nove obras literárias, com a orientação de que sejam armazenadas em um local não acessível à comunidade escolar.

Entre os títulos afetados estão obras de ficção como "Laranja Mecânica", de Anthony Burgess, e "It: A Coisa", de Stephen King.

O comunicado foi enviado às bibliotecas da rede pública do estado por meio de um ofício assinado pelo supervisor de Educação, Waldemar Ronssem Júnior, e pela integradora Regional de Educação, Anelise dos Santos de Medeiros.

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação afirma que a medida tem como objetivo redistribuir alguns dos títulos das bibliotecas das unidades escolares da região, buscando uma melhor adequação das obras literárias às faixas etárias das diferentes modalidades oferecidas na rede estadual de educação.

Entretanto, o ofício enviado às escolas não fornece justificativa para a retirada desses títulos, informando apenas que novas orientações serão enviadas em breve. Questionada pela reportagem, a pasta também não explicou como definiu as obras que foram retiradas.

A lista dos livros censurados nas escolas abrange títulos que vão desde o gênero de terror, como "Coração Satânico", escrito por William Peter Blatty, que é uma continuação de "O Exorcista", até dramas como "Donnie Darko", de Richard Kelly, inicialmente lançado como filme.

Também foram listados títulos que abordam questões comportamentais, como as relacionadas a gênero e sexualidade em "A Química Entre Nós", de Larry Young e Brian Alexander, e a questões de bullying, tratadas em "Os 13 Porquês", de Jay Asher.

"O Diário do Diabo: Os Segredos de Alfred Rosenberg, o Maior Intelectual do Nazismo", de Roger Moorhouse, também consta na lista e examina criticamente a vida e as atividades de Alfred Rosenberg, um dos principais ideólogos do nazismo.

A divulgação da lista gerou repercussão nas redes sociais e críticas ao governo estadual, que, desde o início do ano, é comandado por Mello -que foi eleito com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em 2020, o governador de Rondônia, Marcos Rocha (União Brasil), censurou 43 livros, alegando que eram "inadequados para crianças e adolescentes", incluindo autores como Rubem Alves, Mário de Andrade, Machado de Assis, Franz Kafka e Euclides da Cunha.