RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar prendeu nesta sexta-feira (10) um homem de 47 anos suspeito de importunar sexualmente uma estudante na porta de uma escola municipal em Curicica, zona oeste do Rio de Janeiro. No entanto, ele foi ouvido e liberado na sequência por não haver flagrante nem mandado de prisão expedido, segundo a Polícia Civil.

Procurado para comentar o caso, o TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) não respondeu até a publicação deste texto.

Identificado como Landerson Luiz Marques da Silva, o suspeito foi flagrado por câmeras de segurança da escola assediando a adolescente enquanto ela aguardava liberação para entrar no colégio. O caso aconteceu na manhã da última segunda (6).

De acordo com o delegado Vilson de Almeida Silva, o homem negou as acusações. A polícia não soube dizer se ele já tem advogado.

Antes de ser preso, o suspeito foi espancado por cerca de 20 pessoas que o teriam reconhecido como o homem que aparece nas imagens cometendo o abuso.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para uma ocorrência de espancamento praticado por populares contra um homem na estrada dos Bandeirantes, na altura de Curicica. No local, encontraram o suspeito sob custódia de outra equipe do mesmo batalhão.

O homem foi então levado para a delegacia da Taquara, também na zona oeste, onde o caso foi registrado. Na sequência, foi encaminhado a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região.

De volta à delegacia, o suspeito prestou depoimento e foi liberado. "A autoridade policial havia representado pela prisão preventiva do acusado, mas, como o mandado ainda não foi expedido pela Justiça, ele foi ouvido e liberado, seguindo a legislação vigente", afirma a Polícia Civil, em nota.

Nas redes sociais, o secretário de Educação do Rio, Renan Ferreirinha (PSD), publicou um vídeo do momento em que homem foi detido por PMs e pediu sua prisão.

Nas imagens captadas pelas câmeras da escola, um homem aparece se aproximando diversas vezes da jovem enquanto ela aguarda liberação para entrar no colégio. Ele tenta beijar e abraçar a menina, que se esquiva. A adolescente demonstra desconforto com a situação. O homem também aparece tocando o próprio órgão genital algumas vezes.

A Secretaria Municipal de Educação afirma que a aluna foi amparada pela escola na ocasião.

"Imediatamente após o episódio, a escola acolheu a aluna e contatou sua responsável, a qual foi até a escola e tomou ciência do ocorrido. A unidade está auxiliando a investigação da polícia, a qual foi acionada e recebeu as imagens do circuito de câmeras da escola", diz a pasta.