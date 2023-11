SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Uma nova espécie de crocodilo pré-histórico foi catalogada por pesquisadores da Unesp (Universidade Estadual Paulista) a partir de fragmentos fósseis encontrados em Jales (SP) pela equipe de paleontologia da USP de Ribeirão Preto.

A espécie é a Aphaurosuchus kaiju, da família Baurusuchidae. Até 2021, esta família contava com 11 espécies e, agora, ganhou mais um integrante.

O estudo foi publicado na revista científica Cretaceous Research. Ele é fruto do mestrado desenvolvido por Kawan Carvalho Martins no Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal da Unesp, em São José do Rio Preto (SP).

O animal viveu há 80 milhões de anos e pertencia a grupo de grandes predadores que habitavam as regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Nesta área, conhecida como Bacia Bauru, os dinossauros parecem ter sido quase inexistentes. No entanto, as pesquisas têm revelado fósseis dos chamados crocodiliformes, nome dado aos ancestrais dos crocodilos atuais.

Foram encontrados 15 fragmentos da região do crânio e da mandíbula do Aphaurosuchus kaiju. Eles foram utilizados para reconstruir e imaginar como seria o crânio do animal. Os dentes eram pontiagudos, voltados para trás e com serrilhas, para cortar a carne das presas.

O tamanho dos Baurusuchidae variava entre um e três metros de comprimento. Estudos para estimar o tamanho ou o peso do A. kaiju ainda não foram realizados.