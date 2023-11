BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os portões para o segundo dia do Enem 2023 foram abertos a partir do meio-dia deste domingo (12). Hoje é a vez das provas de ciência da natureza e matemática, consideradas as mais difíceis para muitos candidatos.

Se no primeiro dia do Enem, o exame traz questões mais de interpretação, como linguagens, ciências e humanas (além da redação), o segundo é conhecido por ser mais conteudista e exigir mais cálculos e fórmulas.

"O primeiro dia foi mais fácil, agora tem física. As fórmulas são o que mais me deixam inseguro", diz Mateus Ribeiro, 22, que faz a prova no Uniceub, em Brasília.

Ele diz estar confiante com seu desempenho até agora, mas preferiu não olhar os gabaritos extraoficiais.

"Estou com expectativa alta, mas vou deixar pra conferir tudo de uma vez", diz ele, que quer fazer algum curso de programação.

Vitória Sampaio, 20, terminou o ensino médio em 2019 e estuda por conta própria para tentar uma vaga em enfermagem. Também preferiu não conferir o resultado.

"Como o peso de cada questão é diferente, não dá para saber a nota. Então preferi esperar', diz. No Enem, a nota depende de quais questões foram assinaladas corretamente, e não somente quantas. Isso por causa do modelo matemático adotado na elaboração e correção.

Para Vitória, esse também é o dia que coloca mais medo.

"Hoje é o dia mais difícil, com matemática, exatas. A única boa é biologia".

Os portões fecham as 13h e a prova começa às 13h30 em todo país. Os horários são de Brasília.