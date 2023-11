SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois homens foram assassinados a tiros na tarde do sábado (11) em frente a um clube na zona norte de São Paulo. A PM foi acionada para ocorrência por volta das 15h30. O caso aconteceu na rua dos Cântaros, no Tremembé.

Homem de 73 anos estava morto dentro de carro de luxo. Segundo informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública), o idoso estava em uma Pajero e tinha ferimentos por disparos de arma de fogo.

Segunda vítima, de 38 anos, estava fora do veículo. Ele também apresentava ferimentos provocados por disparos.

Não há informações sobre prisões. O caso foi apresentado no 13º DP (Casa Verde) que solicitou auxílio do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa). A equipe do Geacrim (Grupo Especial de Atendimento a Local de Crime) foi até o local para início das investigações, informou a SSP.