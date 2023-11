SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desta segunda-feira (13) até a sexta-feira (17) estarão abertas as inscrições para os estudantes que farão as provas do Enem 2023 nos dias 12 e 13 de dezembro. Encaixam-se nessa situação os que foram prejudicados pela marcação do exame a mais de 30 km de sua residência e os que pediram a remarcação.

No primeiro caso estão cerca de 50 mil inscritos que foram alocados em pontos distantes das suas casas e terão a oportunidade de fazer as provas em dezembro. Após a divulgação dos locais de prova, acumularam reclamações de estudantes.

Já os participantes que sofreram de alguma doença infectocontagiosa ou foram prejudicados por problemas logísticos nos dois dias de provas originais (5 e 12 de novembro) também poderão fazer o pedido formal pelo sistema do Inep.

Eles deverão submeter seus pedidos para a análise na página do participante, onde haverá uma aba específica para isso.

Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), que organiza o exame, os problemas de saúde que dão direito à reaplicação da prova são as doenças infectocontagiosas tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenzae, doença meningocócica e outras meningites, varíola, mpox (varíola dos macacos), influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela e Covid-19.

Para a análise do instituto, no entanto, o estudante deverá inserir um documento que comprove a doença quando for fazer o pedido de reaplicação na página do participante.

Já os problemas logísticos listados são: desastres naturais (que prejudiquem a aplicação do exame devido ao comprometimento da infraestrutura do local), falta de energia elétrica (que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural), falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante ou erro de execução de procedimento de aplicação que incorra em comprovado prejuízo ao participante.