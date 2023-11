- Com média de 36,9ºC, São Paulo tem dia mais quente do ano no domingo

A capital paulista registrou, neste domingo (12), o dia mais quente de 2023, quando os termômetros marcaram 36,9°C, em média. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), vinculado à prefeitura, o máximo que o município havia atingido era 36,5º, no dia 24 de setembro.

Além da temperatura máxima média na cidade, outra medição de destaque é a maior temperatura absoluta do ano, que é a registrada em um único local. Nesse caso, foi de 38,5%, verificada na Vila Mariana, ultrapassando o pico alcançado também em 24 de setembro deste ano, de 37,5°C, na Mooca e em São Miguel Paulista.

Para o mês de novembro, a expectativa dos especialistas do CGE é de que a média de temperatura mínima seja de 17,1°C. Quanto à média de temperatura máxima, espera-se que fique em torno de 26,4°C.

Previsão

Para amanhã, a previsão é céu com poucas nuvens, de mínima de 22º e máxima de 37º, com umidade mínima de 20% e máxima de 80%, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na próxima quarta-feira (!5), feriado da Proclamação da República, os paulistanos deverão ter mínima de 26º e máxima de 36º, com uma melhora leve na umidade, que fica em torno de 35% e 85%. Quanto ao tempo, há possibilidade de chuva isolada e céu mais encoberto.

O céu com muitas nuvens e possibilidade de precipitação isolada durante o dia permanecem na quinta-feira e na sexta-feira, assim como as temperaturas mínima e máxima, de 27º e 38º. A diferença é que, na quinta-feira, a umidade deve ser um pouco melhor, com máxima de 80%, contra 70% da sexta-feira.

Operação Altas Temperaturas

Para tentar atenuar o calor recorde do fim de semana, a prefeitura realizou 52.980 atendimentos e distribuiu 102.590 itens para aumentar a hidratação corporal, sendo 53.070 garrafas de água, 13,5 mil frutas e 16.430 sucos, nas dez tendas da Operação Altas Temperaturas. O balanço contabiliza a movimentação registrada desde a última sexta-feira (10), e a operação, articulada em parceria com o governo estadual e a Sabesp, é iniciada sempre que se atinge 32º C ou sensação térmica equivalente.

Somente no domingo, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) realizou 13.894 atendimentos e distribuiu 34.426 itens, sendo 15.903 garrafas de água, 5.860 sucos, 4.500 frutas e 443 bonés, das 10h às 16h. As tendas disponibilizam, ainda, os bebedouros da Sabesp com livre uso de água, inclusive para pets, que ofertou 7.720 copos d’água.

As equipes de saúde também bateram a marca de 430 atendimentos nas dez tendas abertas. No total, 216 animais receberam cuidados pela Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap), da Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ), que mantém quatro vans próximas às tendas das praças Presidente Getúlio Vargas (Guaianases), Floriano Peixoto (Santo Amaro), Cid José da Silva Campanella (Mooca) e da República (centro), para atendimento à população em situação de rua que tenha animais de estimação.

