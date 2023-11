SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O MPMG (Ministério Público de Minas Gerais) vai investigar a interdição da mina de Fábrica Nova, da Valem em Santa Rita Durão, distrito de Mariana (MG). A ANM (Agência Nacional de Mineração) aconselhou a evacuação do povoado.

O órgão informou que uma equipe técnica está no local junto à equipe da ANM. Os técnicos fazem parte do Caoma (Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente).

"Informações detalhadas, entretanto, serão possíveis apenas após a vistoria de garantia da segurança das estruturas", diz a nota do MPMG.

Uma reunião entre os moradores, representantes da Defesa Civil e da ANM será realizada após a vistoria desta segunda-feira, segundo a associação de moradores de Santa Rita Durão.

A INTERDIÇÃO

A interdição foi determinada na sexta-feira (10) após a Vale não comprovar a estabilidade das pilhas, segundo documento da ANM divulgado pelo jornal O Tempo.

Segundo o Plano de Ação de Emergências para Barragens da Vale, 295 pessoas fazem parte da população englobada em Santa Rita Durão; 144 delas são moradoras da região.

As outras pessoas estimadas no plano são funcionários da mina, possíveis transeuntes e funcionários de outras edificações da área.

A Vale não se pronunciou sobre a possível evacuação, mas confirmou que as pilhas foram interditadas preventivamente na sexta-feira (10) em nota enviada ao UOL.

A empresa também disse que acompanha vistoria da ANM e da Defesa Civil nesta segunda-feira para "esclarecimentos necessários sobre as condições de regularidade das estruturas".

Em nota, a Prefeitura de Mariana informou que a Defesa Civil participa da fiscalização das pilhas de estéril. O órgão vai elaborar um documento sobre a integridade das pilhas a partir da reunião e disse que não há definição de evacuação dos moradores da região.

Ao UOL, o presidente da Associação de Moradores de Santa Rita Durão, Jean Roberto da Costa Júnior, afirmou que a associação não foi informada sobre a orientação de evacuação.