RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Cariocas começaram a segunda-feira (13) sob calor intenso após encarar o dia mais quente do ano neste domingo (12).

A sensação térmica em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, chegou a 52,7ºC às 8h da manhã desta segunda, segundo o sistema Alerta Rio, da prefeitura. O índice ultrapassa o do domingo (12), que registrou 50,5ºC, na estação Irajá, às 13h55.

A temperatura mais alta nesta segunda também foi no mesmo bairro: 37ºC. De acordo com o Alerta Rio, os termômetros podem marcar 41ºC de máxima.

A temperatura na cidade foi influenciada por um sistema de alta pressão. "O céu esteve claro a parcialmente nublado e não houve registro de chuva na cidade do Rio de Janeiro", disse o órgão da prefeitura.

De acordo com as previsões para os próximos quatro dias, em nenhum dia a máxima será menor que 35°C e ficará entre este nível e 41°C. A mínima varia entre 20°C e 23°C.

A umidade relativa do ar poderá apresentar valores entre 21% e 30% no período da tarde de amanhã e da quinta-feira, em alguns pontos da cidade. No domingo, o Rio registrou 24,3%, quando os índices adequados à saúde humana são de 60%.

A Defesa Civil estadual emitiu alerta de temperaturas elevadas e baixa umidade do ar, nesta segunda. A orientação é aumentar a hidratação e evitar exposição ao sol no período da tarde.

O calor na capital fluminense fez a Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio) adiar a manutenção preventiva do sistema Guandu, na tarde desta segunda. O serviço inicialmente previsto para a quinta-feira (16) e sexta (17) foi passado para a próxima semana.

A intervenção será realizada das 4h de quinta-feira (23) às 4h de sexta-feira (24), quando a meteorologia aponta redução da temperatura. O processo, que consiste em desligar o sistema e interromper o fornecimento de água para os clientes, faz parte da preparação da Cedae para o verão.

O Rio de Janeiro é um dos estados atingidos pela onda de calor que afeta o Brasil. Segundo meteorologistas, o fenômeno é comum com a aproximação do verão, mas vem sendo intensificada pelo calor extremo causado pelo El Niño -que aquece as águas dos oceanos.

De acordo com o Climatempo, o calor extremo deve continuar pelo menos até o próximo domingo (19) em grande parte do país. Apenas duas capitais -Porto Alegre e Florianópolis- vão ter máximas abaixo de 30°C nesta semana.

Por causa das altas temperaturas, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) estendeu o alerta de "grande perigo" para 15 estados e o Distrito Federal até sexta-feira (17). O anterior iria ate quarta (15) para seis estados e o DF.