RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Equipes de salvamento marítimos do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro realizaram 1.430 resgates em todo o litoral do estado neste último fim de semana, segundo balanço da corporação.

O sábado (11) e domingo (12) foram marcados por calor intenso levando milhares de banhistas às praias, que ficaram lotadas.

No domingo, quando os termômetros marcaram 42,5°C, com sensação térmica de 50,5°C, os salva-vidas registraram o maior número de acionamento, com 943 resgates.

Na zona sul da da capital fluminense, Copacabana foi o local com mais chamados. Foram 400 resgates nos dois dias do fim de semana.

Em seguida, a Barra da Tijuca, na zona oeste, teve 132 casos atendidos. O terceiro lugar com mais acionamentos foi em Niterói, na região metropolitana do Rio, com 118 resgates na praia de Itaipu.

Só este ano, o Corpo de Bombeiros já realizou mais de 1,4 milhão de ações preventivas e mais de 21 mil salvamentos marítimos.

Por causa do alto número de afogamento nas praias e à forte onda de calor que atinge o estado do Rio, a corporação decidiu antecipar para este domingo o início da Operação Verão. A ação geralmente começa em dezembro.

Para esta temporada, que se estende até março de 2024, haverá reforço de 20% no efetivo de salva-vidas.

As operações também vão contar com 91 motos-aquáticas, dois sonares Side Scan (sistema de sonar para busca e detecção de objetos embaixo d'água), além de um drone que emite alertas sonoros para os banhistas em situação de risco no mar, em pedras e costões.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Leandro Monteiro disse que as ações fazem parte de um investimento de mais de R$ 31 milhões feito recentemente pelo governo do estado.

CASOS DE AFOGAMENTO

No último dia 8, os bombeiros localizaram o corpo do adolescente desaparecido no mar no domingo (5), quando ondas invadiram ruas em Ipanema, na zona sul da cidade. Leonardo Tavares da Silva, 16, foi localizado na altura do posto 8, após quatro dias de buscas.

Em setembro, outro adolescente desapareceu também em Ipanema. Daniel Matheus de Souza, 13, foi encontrado morto dez dias depois na Barra da Tijuca, na zona oeste. Segundo a família, Daniel foi arrastado por uma forte onda enquanto brincava na areia.

Em ambos os casos havia aviso de ressaca da Marinha.

Os bombeiros recomendam que as pessoas tomem cuidado ao entram no mar e respeitem as placas de indicações sobre as correntezas, além de se informar sobre os alertas de mar agitado.