SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi morto a tiros na noite desta terça-feira (14), no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, por um guarda civil municipal enquanto tentava roubar dois motoristas de aplicativo.

Imagens de câmeras de segurança mostram quando dois veículos de motoristas de aplicativos param na rua Manoel José Pereira, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, por volta das 22h30.

É possível observar que o assaltante, que estava em uma motocicleta, já seguia os motoristas. Ele passa pelos veículos e dá a volta no quarteirão.

O motorista da frente desce do carro e vai até o o veículo de trás, dirigido por uma mulher. Eles conversam enquanto o suspeito aparece novamente na motocicleta e anuncia o assalto.

O assaltante não percebeu que na mesma rua havia uma base da GCM (Guarda Civil Municipal).

Um agente percebeu a movimentação e correu até os motoristas de aplicativo.

De imediato, diz a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o guarda deu voz de prisão, mas o suspeito não obedeceu, apontou uma arma de fogo na direção do guarda e começou a atirar. O guarda revidou, disparando contra o homem, que tentou fugir, mas não conseguiu. O suspeito foi socorrido, porém não resistiu e morreu ainda no local.

Foram solicitados exames junto ao Instituto de Criminalística e ao IML Instituto Médico Legal. As armas foram apreendidas e o caso foi registrado como legítima defesa, homicídio e roubo no 11° DP (Santo Amaro). O nome do homem morto não foi divulgado.