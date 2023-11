SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A previsão dos institutos meteorológicos é que a atual onda de calor, que atinge a maior parte do país desde a semana passada, comece a acabar nesta sexta-feira (17). Por isso, a expectativa é que esta quinta-feira (16) ainda tenha temperaturas altas, com possibilidade de bater o recorde histórico em São Paulo.

A marca atual foi registrada em 17 de outubro de 2014, com 37,8°C. Na última segunda-feira (13), os termômetros do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registraram 37,7°C no mirante de Santana, na zona Norte, o dia mais quente do ano na cidade e o segundo dos 80 anos de medição do Inmet.

Nesta quinta, a previsão é que a temperatura atinja os 38°C na capital paulista, por volta das 15h. A umidade do ar deve cair bastante no auge do calor, chegando a apenas 15%. Mas logo subirá com a chuva, que deve chegar em pancadas isoladas no fim da tarde.

A sexta-feira ainda deve ser muito quente, com a máxima chegando aos 36°C, mas a chegada de uma frente fria começará a mudar o tempo, provocando muita chuva.

A Defesa Civil paulista emitiu na tarde desta quarta-feira (15) um alerta para tempestades e rajadas de vento intensas para todo o estado de São Paulo, previstas entre esta sexta e domingo (19).

De acordo com a nota, as rajadas de vento poderão variar entre 60 km/h e 80 km/h, podendo alcançar, antes ou durante as chuvas, até 100 km/h. Há potencial para queda de árvores.

Tanto o sábado (18) quanto o domingo terão cenários semelhantes. No sábado, ainda fará muito calor no estado, atingindo os 35°C, mas no domingo, devido à chuva e ao vento, a temperatura máxima não deverá passar dos 25°C.

Na segunda-feira (20), Dia da Consciência Negra, a previsão é de temperatura amena, com mínima de 17°C de manhã e máxima de 24°C, com chuva a qualquer hora do dia. Nos dias seguintes, as temperaturas vão se elevando aos poucos, mas os dias serão nublados e com pancadas de chuvas à tarde e à noite.

Nos outros estados, a tendência desta semana se mantém, com a onda de calor nas regiões Sudeste e Centro-Oeste e em parte das demais. O calor permanece, principalmente, nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro.

Cuiabá (MT) e Rio de Janeiro devem ser as capitais mais quentes nesta quinta-feira. O Inmet prevê que a temperatura deva chegar aos 40°C nas duas localidades.

Embora especialistas não prevejam ondas de calor como esta em dezembro, o que vem pela frente é mais calor. Numa escala dos próximos meses, o aumento das temperaturas, em meio ao verão, acontece também em função do El Niño.

O fenômeno, formado pelo aquecimento das águas do oceano Pacífico equatorial, muda a circulação atmosférica e tem agravado seca no Nordeste e ajudado a bloquear a circulação de frentes frias, que estacionam no Sul e aumentam as chuvas na região.