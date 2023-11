SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 37 anos foi morto com um tiro na cabeça após ser abordado por suspeitos em duas motos na noite desta quarta-feira (15) na Vila Sônia, na zona oeste de São Paulo. Ninguém havia sido preso até a publicação deste texto.

O crime aconteceu por volta das 20h, na rua Manoel Jacinto. A vítima, que não teve o nome divulgado, estava no carro com a esposa esperando um amigo com quem iriam a uma pizzaria. No momento chovia bastante e o homem ligou para o amigo avisando que não desceria do carro por causa disso.

Imagens de câmeras de segurança mostram quando os suspeitos passam em duas motocicletas e percebem que há gente dentro do veículo. Eles voltam e anunciam o assalto. Pelas imagens não é possível verificar se houve reação das vítimas, mas os criminosos disparam e ao menos um tiro atinge a cabeça da vítima.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o caso foi registrado inicialmente como homicídio. As investigações estão em andamento para identificar se algo foi levado, o que mudaria a natureza do crime para latrocínio.

Ainda segundo a SSP, a esposa da vítima ficou em estado de choque e não teve condições de prestar depoimento.