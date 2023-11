SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a onda de calor da semana passada e o tempo fechado e chuvoso no último fim de semana, os paulistas voltaram a ver o sol aparecer nesta terça-feira (21). Mas esse cenário de sol e altas temperaturas só deve permanecer até quinta-feira (24), quando chegará uma nova frente fria que provocará uma mudança brusca no tempo.

De acordo com a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), esta quarta-feira (22) terá temperatura mínima de 21°C e máxima de 33°C, com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas, principalmente à tarde e à noite.

O panorama será repetido na quinta, mas com a máxima indo apenas a 31°C. A aproximação de uma frente fria associada ao forte calor sobre a região metropolitana de São Paulo, no entanto, vai provocar chuva de moderada a forte com eventuais rajadas de vento que podem superar os 50 km/h.

"Essa condição meteorológica aumenta o potencial para queda de árvores, formação de alagamentos, elevação dos níveis de córregos e rios, bem como escorregamentos de terra em áreas de risco", alerta o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo.

Levantamento do CGE mostra que, até esta terça-feira, o mês de novembro registrou 75,9 mm de chuvas na capital paulista, 56% dos 135,5 mm esperados para o mês.

Devido a essa mudança climática, a sexta-feira (24) já começará mais fresca, com a temperatura mínima de 16°C e a máxima subindo até os 24°C. O dia e a noite devem ser chuvosos.

Segundo Josélia Pegorim, meteorologista do Climatempo, outra frente fria surgirá da região Sul do país e se deslocará rapidamente porque estará associada a uma massa de ar frio, de origem polar, moderada a forte para esta época do ano.

"O ar frio vai se espalhar sobre o mar, pela costa da região Sul e chega também ao litoral paulista com seus ventos frios, que vão entrar pelo estado e causar a brusca queda da temperatura de quinta para sexta. Esta queda de temperatura acentuada será sentida no sul e centro-leste de São Paulo, até a região de Campinas, Sorocaba, Avaré, no Vale do Paraíba, Mantiqueira, Grande São Paulo e litoral. Nas outras áreas, a temperatura tem ligeira queda apenas, a sensação ainda será de calor, só menos intenso do que na quarta ou quinta", destaca Pegorim.

Ela explica que o tempo úmido e frio permanecerá no sábado, o dia que deve ser o mais frio, com mínima de 14°C e máxima de 17°C.

Com a passagem da frente fria, o domingo (26) ainda terá muita nebulosidade durante todo o dia, com possibilidade de chuva a qualquer momento. Apesar de o sol aparecer, as temperaturas devem variar entre 15°C e 23°C.

Durante a noite, o céu deve se abrir, mantendo algumas nuvens. Assim, o sol voltará a aparecer logo cedo na segunda-feira (27), elevando a temperatura para 30°C e provocando pancadas de chuva isoladas à tarde. Os dias seguintes serão o mesmo padrão, apenas com a elevação contínua da temperatura até atingir os 36°C no sábado (2).