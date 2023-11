SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma troca de tiros na região da avenida Faria Lima, na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo, deixou um suspeito ferido na manhã desta quarta-feira (22).

Conforme o inspetor Paulo Breves, da assessoria da imprensa da GCM (Guarda Civil Metropolitana), um guarda-civil transitava pela rua Elvira Ferraz, quando avistou um motociclista acessar o estacionamento de um imóvel. Ele era seguido por três homens em duas motos.

Segundo a versão, o guarda, que estava de folga, teria visto uma arma com os homens e, suspeitando de um assalto, deu voz de prisão a eles. Eles teriam efetuados disparos na direção do GCM, que reagiu.

Um dos suspeitos de roubo foi baleado no joelho. Um segundo se entregou, e o último fugiu.

O ferido foi socorrido ao Hospital Municipal do Campo Limpo, na zona sul.

As motos envolvidas na ocorrência ficaram caídas na rampa do estacionamento subterrâneo do prédio.

Com os suspeitos foi apreendido um revólver calibre 38.

A ocorrência foi apresentada no 14º DP (Pinheiros).